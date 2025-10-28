Rocchi sul rigore di Napoli-Inter | La decisione non è corretta non è calcio di rigore

Dazn ha pubblicato Open Var, la consueta rubrica sugli episodi arbitrali della Serie A, in cui Rocchi ha analizzato il tanto contestato rigore concesso su Di Lorenzo in Napoli-Inter «Agli assistenti abbiamo cercato di far fare un percorso in questi anni, su scelta anche mia ovviamente, perché stiamo cercando di trasformarli un pochino di più dal punto di vista tecnico in piccoli “arbitri”. Perché con l’avvento del Var nel fuorigioco è stato limitato il loro lavoro. Quello che non mi è piaciuto per niente in questa giornata, ma sottolineo per niente, sia l’ingerenza di Bindoni che va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rocchi sul rigore di Napoli-Inter: «La decisione non è corretta, non è calcio di rigore»

