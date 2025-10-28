Rocchi | Il Var è andato oltre i suoi compiti a Napoli non c' era rigore Su Conceiçao invece sì

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A OpenVar il designatore arbitrale non ha dubbi: "E l'intervento di Bindoni non era necessario, è andato oltre quello che gli viene chiesto di fare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

