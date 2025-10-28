Rocchi | I rigori cambiano le partite la soglia deve essere alta E questo rigore è sotto soglia

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dazn ha pubblicato Open Var, la consueta rubrica sugli episodi arbitrali della Serie A, in cui Rocchi ha analizzato il tanto contestato rigore concesso su Di Lorenzo in Napoli-Inter. Oltre a bocciare la decisione di Mariani, l’ex fischietto ci ha anche tenuto a fare una precisazione. Le parole di Rocchi. Di seguito le parole di Rocchi: «Quello dato al Napoli è un rigore che nasce da una procedura molto strana, è chiaro che non è una procedura normale. Non mi è piaciuto per niente il percorso procedurale che ha portato a dare questo rigore. Non è assolutamente vero che se c’è un contatto non possiamo intervenire e non è quello che voglio sentir dire perché se il contatto è lieve si interviene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

rocchi i rigori cambiano le partite la soglia deve essere alta e questo rigore 232 sotto soglia

© Ilnapolista.it - Rocchi: «I rigori cambiano le partite, la soglia deve essere alta. E questo rigore è sotto soglia»

Contenuti che potrebbero interessarti

rocchi rigori cambiano partiteRocchi: «I rigori cambiano le partite, la soglia deve essere alta. E questo rigore è sotto soglia» - Le parole del designatore arbitrale Gianluca Rocchi circa il rigore assegnato agli azzurri in Napoli- ilnapolista.it scrive

Rocchi: “Non c’è rigore Napoli, piaciuto zero intervento Bindoni. Doveva andare al Var perché…” - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha analizzato in modo critico così il rigore concesso al Napoli contro l'Inter ... Lo riporta fcinter1908.it

rocchi rigori cambiano partiteAIA, il designatore Rocchi: "Non c'era rigore per il Napoli! Episodio che cambia la gara, procedura sbagliata" - Il designatore AIA, Gianluca Rocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Open VAR' in onda su DAZN tornando sugli episodi di Napoli- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rocchi Rigori Cambiano Partite