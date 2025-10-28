Dazn ha pubblicato Open Var, la consueta rubrica sugli episodi arbitrali della Serie A, in cui Rocchi ha analizzato il tanto contestato rigore concesso su Di Lorenzo in Napoli-Inter. Oltre a bocciare la decisione di Mariani, l’ex fischietto ci ha anche tenuto a fare una precisazione. Le parole di Rocchi. Di seguito le parole di Rocchi: «Quello dato al Napoli è un rigore che nasce da una procedura molto strana, è chiaro che non è una procedura normale. Non mi è piaciuto per niente il percorso procedurale che ha portato a dare questo rigore. Non è assolutamente vero che se c’è un contatto non possiamo intervenire e non è quello che voglio sentir dire perché se il contatto è lieve si interviene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi: «I rigori cambiano le partite, la soglia deve essere alta. E questo rigore è sotto soglia»