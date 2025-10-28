Rocchi | I rigori cambiano le partite la soglia deve essere alta E questo rigore è sotto soglia
Dazn ha pubblicato Open Var, la consueta rubrica sugli episodi arbitrali della Serie A, in cui Rocchi ha analizzato il tanto contestato rigore concesso su Di Lorenzo in Napoli-Inter. Oltre a bocciare la decisione di Mariani, l’ex fischietto ci ha anche tenuto a fare una precisazione. Le parole di Rocchi. Di seguito le parole di Rocchi: «Quello dato al Napoli è un rigore che nasce da una procedura molto strana, è chiaro che non è una procedura normale. Non mi è piaciuto per niente il percorso procedurale che ha portato a dare questo rigore. Non è assolutamente vero che se c’è un contatto non possiamo intervenire e non è quello che voglio sentir dire perché se il contatto è lieve si interviene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
