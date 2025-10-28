Rocchi duro a Open Var su Napoli-Inter | Non era rigore su Di Lorenzo Non ci è piaciuto per niente

Il designatore Gianluca Rocchi durissimo a Open Var su Napoli-Inter: "Non c'era rigore su Di Lorenzo. Non ci è piaciuto per niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte" - X Vai su X

Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce» A Sky Bergomi: «Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee». Marchegiani: «L'arbitro poteva chiedere conferma all'arbitro». https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

Open Var (Rocchi) boccia il rigore del Milan: «Il Var non doveva intervenire. L’arbitro Marinelli aveva valutato bene» - A Open Var su Dazn è stato commentato l'episodio nel match tra Milan e Fiorentina con l'assegnazione di un rigore per fallo su Gimenez. Come scrive ilnapolista.it

AIA, decidetevi. Le vecchie dichiarazioni di Rocchi che stridono con l'Open VAR di Milan-Fiorentina - Nel corso della puntata odierna di Open VAR, l'ex arbitro ed oggi responsabile dei rapporti CAN A e B Andrea De Marco ha analizzato nel dettaglio l'episodio di domenica sera del calcio ... Scrive milannews.it

Repubblica – Oggi Open VAR e non solo: presentato il conto ai ‘colpevoli’ di Napoli-Inter - Il quotidiano torna sugli errori arbitrali dell'ultimo turno di campionato: oggi l'appuntamento con le spiegazioni nella trasmissione di DAZN ... Scrive msn.com