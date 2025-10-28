Rocchi durissimo su Napoli-Inter | Su Di Lorenzo non è rigore nasce con una procedura strana Su Conceiçao | Chiaro step on foot

“Per noi è una decisione non corretta, non è un calcio di rigore, ci saremmo aspettati l’on field review”. Gianluca Rocchi – designatore degli arbitri di Serie A e Serie B – scioglie ogni dubbio a Open Var: il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan in Napoli-Inter non era da sanzionare. “Il problema è procedurale. Agli assistenti abbiamo cercato di far fare un percorso in questi anni per trasformarli in piccoli arbitri, in supporto tecnico, ma non mi è piaciuta per niente l’ingerenza di Bindoni che va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare – spiega Rocchi, che rimprovera l’assistente – In scala do molta responsabilità all’assistente, un po’ all’arbitro e un po’ al Var. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

