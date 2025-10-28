Rocchi conferma | Non è rigore Bindoni è andato oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare

L’episodio più discusso di Napoli-Inter, il contestato calcio di rigore assegnato a favore degli azzurri e trasformato da Kevin De Bruyne, continua a far discutere. A tornare sull’accaduto è stato il presidente dell’AIA, Gianluca Rocchi, che nella nuova puntata di Open VAR su DAZN ha analizzato con lucidità l’errore procedurale commesso dal team arbitrale guidato da Maurizio Mariani. Il dialogo tra Mariani e la sala VAR: “Occhio è rigore!”. Durante la trasmissione sono stati diffusi gli audio integrali tra l’arbitro e la sala VAR, che hanno chiarito la confusione nel processo decisionale. Tutto nasce da un contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, interpretato come fallo dal direttore di gara di Aprilia dopo la segnalazione dell’assistente Luca Bindoni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it