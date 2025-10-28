Rocchi a Open VAR | Rigore Napoli? Inesistente Ecco cosa non mi è piaciuto dell’arbitraggio di sabato

Inter News 24 Rocchi interviene a Open VAR, esprimendo il suo disappunto sulla gestione di Napoli Inter da parte di Mariani e dei suoi assistenti. Gianluca Rocchi, ex arbitro ed attuale designatore arbitrale, ha commentato l’episodio più discusso del weekend: il calcio di rigore assegnato al Napol i nella sfida in cui i partenopei hanno ospitato l’Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni: RIGORE – «Questo è un episodio molto particolare, abbiamo un grande problema procedurale: l’arbitro può non aver visto, in questo caso lo comunica più al VAR che all’assistente, è la mia sensazione anche parlando con Maurizio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rocchi a Open VAR: «Rigore Napoli? Inesistente. Ecco cosa non mi è piaciuto dell’arbitraggio di sabato»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gianluca Rocchi sarà ospite della puntata di Open VAR, in onda martedì alle 15 su DAZN per commentare con @fedezille gli episodi del weekend! ? - X Vai su X

?Gianluca Rocchi a OPEN VAR sul volo di Lautaro Martinez in Inter-Udinese del campionato 2023-24 "Se lo vede l’arbitro in campo col supporto dell’assistente saremmo più contenti. Mi metto nei panni di chi era al monitor, vede un’immagine da rigore chiar - facebook.com Vai su Facebook

Rocchi duro a Open Var su Napoli-Inter: “Non era rigore su Di Lorenzo. Non ci è piaciuto per niente” - Secondo Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, il rigore assegnato al Napoli per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo è stato un errore. Si legge su fanpage.it

OPEN VAR - AIA, Rocchi: "Lazio-Juventus? Ci saremmo aspettati OFR e rigore per step on foot su Conceicao” - Tra le tante polemiche dell’ultimo weekend di Serie A, ci sono sicuramente quelle in occasione di Lazio- napolimagazine.com scrive

Arbitri che sbagliano, Rocchi: «Stop se errore non ha logica. Napoli-Inter? No c'era rigore» - No allo stop degli arbitri che sbagliano, ma con l'eccezione degli errori «che non hanno logica», per i quali c'è il fermo. Segnala msn.com