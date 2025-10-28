Rocca Cencia via alla demolizione delle ville dei sinti italiani

È iniziata questa mattina, 28 ottobre, la" demolizione delle ville abusive” in via Arzachena. A darne notizia è stato il presidente del municipio VI, Nicola Franco. L'intervento nella periferia est della Capitale sta vedendo insieme vigili del fuoco, carabinieri, polizia, polizia locale e guardia. 🔗 Leggi su Romatoday.it