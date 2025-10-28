Rocca Cencia via alla demolizione delle ville dei sinti italiani
È iniziata questa mattina, 28 ottobre, la" demolizione delle ville abusive” in via Arzachena. A darne notizia è stato il presidente del municipio VI, Nicola Franco. L'intervento nella periferia est della Capitale sta vedendo insieme vigili del fuoco, carabinieri, polizia, polizia locale e guardia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Centri Assistenza su Tutte le Macchine del Caffè Via di Casal Morena, 64 Via Cesare Baronio, 8 Via Tuscolana, 677/679 Via di Rocca Cencia, 239 - facebook.com Vai su Facebook
Rocca Cencia, iniziata la demolizione delle ville abusive del clan sinti Komarov - Il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco: «Per 15 anni non sono state fatte demolizioni d'alcun tipo, mentre nell'ultimo anno siamo arrivati, con quest'ultima, alla terza» ... Lo riporta roma.corriere.it
Busti, capitelli e palme tropicali: parte la demolizione della villa abusiva del clan Komarov - Sono iniziate le operazioni preliminari per la demolizione della villa abusiva di via Arzachena, zona Rocca Cencia, appartenente al clan Sinti dei Komarov, noto ... Segnala msn.com