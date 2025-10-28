RoC® lancia ROC 35 il Protocollo che promette una pelle 10 anni più giovane

Innovazione scientifica e cura della pelle si incontrano in un approccio che promette di invertire (di 10 anni) l’età percepita della pelle. Durante l’evento Take Control of Your Skin Age, RoC®, marchio storico nella ricerca dermatologica e pioniere nell’uso del retinolo, ha presentato il Protocollo R.O.C. 35, un nuovo percorso skincare sviluppato insieme a dermatologi e testato in 35 cliniche francesi in grado di ridurre visibilmente i segni dell’età di quasi dieci anni. L’occasione ha offerto uno sguardo sulla lunga storia scientifica del brand e sul potenziale del retinolo RoC®, sette volte più potente di quello tradizionale ma adatto anche alle pelli più sensibili. 🔗 Leggi su 361magazine.com

