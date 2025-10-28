RoC® lancia ROC 35 il Protocollo che promette una pelle 10 anni più giovane
Innovazione scientifica e cura della pelle si incontrano in un approccio che promette di invertire (di 10 anni) l’età percepita della pelle. Durante l’evento Take Control of Your Skin Age, RoC®, marchio storico nella ricerca dermatologica e pioniere nell’uso del retinolo, ha presentato il Protocollo R.O.C. 35, un nuovo percorso skincare sviluppato insieme a dermatologi e testato in 35 cliniche francesi in grado di ridurre visibilmente i segni dell’età di quasi dieci anni. L’occasione ha offerto uno sguardo sulla lunga storia scientifica del brand e sul potenziale del retinolo RoC®, sette volte più potente di quello tradizionale ma adatto anche alle pelli più sensibili. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Leggi anche questi approfondimenti
La cometa 3I Atlas ha spinto la Nasa ad attivare il protocollo di difesa planetaria per la prima volta contro un oggetto proveniente da un altro sistema stellare. Scoperta nel luglio 2025 dal sistema Atlas questa cometa da 45 km di diametro ha immediatamente s - facebook.com Vai su Facebook