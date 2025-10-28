Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma

28 ott 2025

(Adnkronos) – Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem hanno consentito di rimuovere un tumore raro (schwannoma) sviluppatosi da una radice nervosa a livello sacrale. Questo intervento pionieristico, che ha consentito un approccio mini-invasivo combinato, è stato effettuato al Policlinico Gemelli di Roma dalle équipe del professor Fabio Pacelli e dal professor Alessio Albanese. "L'intervento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

