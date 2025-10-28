Roberto Valbuzzi | Ho conquistato mia moglie con un hamburger Il tempo è il lusso più grande che abbiamo anche al ristorante

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel libro 50 anni, racconti, ricette il volto di Cortesie per gli ospiti parla della storia del suo ristorante, dei sacrifici che lo hanno portato dove è ora ma anche delle emozioni che non si vergogna più di provare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Roberto Valbuzzi: «Ho conquistato mia moglie con un hamburger. Il tempo è il lusso più grande che abbiamo, anche al ristorante»

