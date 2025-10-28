Roberto Fico incontra Confagricoltura Campania | agricoltura al centro dello sviluppo regionale

Comunicato Stampa Il candidato alla presidenza della Regione discute con l’organizzazione le priorità per innovazione, lavoro e utilizzo dei fondi europei Il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano, e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

roberto fico incontra confagricolturaFico nella sede di Confagricoltura Campania. Presentato documento “Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025-2030” - Il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano e il Consiglio direttivo presso la sede del Centro direziona ... Segnala ntr24.tv

roberto fico incontra confagricolturaFico, 'lotta a lavoro nero, caporalato e abusivismo' - Il lavoro nero è "un nodo che va affrontato, anche perché abbiamo approvato in Parlamento una legge sul caporalato. Secondo ansa.it

