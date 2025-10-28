Roberto Bolle si commuove durante il discorso per la laurea honoris causa
(LaPresse) Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa all’Università di Firenze in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione”. Il premio riconosce il suo contributo alla danza come linguaggio universale, capace di trasmettere cultura, emozioni e socialità. Durante la cerimonia, Bolle ha ringraziato i genitori e parlato della sua Fondazione, impegnata nella formazione e crescita personale attraverso la danza. Ha sottolineato come la danza insegni disciplina, ascolto, rispetto e fiducia in sé e negli altri. La rettrice Alessandra Petrucci lo ha definito “un artista simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
la Repubblica. . Si commuove ringraziando i genitori Roberto Bolle, insignito dall’Università degli Studi di Firenze della laurea Honoris Causa in ‘Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione”. L’étoile nel suo discorso ha voluto rivolgersi ai giovani che i - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, laurea honoris causa a Roberto Bolle: ringrazia i genitori e si commuove - La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” ... Da lanazione.it
A Roberto Bolle la laurea magistrale honoris causa dell’Università di Firenze - “La sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale fa di Roberto Bolle l’interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni, socialità”. Riporta 055firenze.it
Roberto Bolle riceve la laurea magistrale a Firenze: «Grande emozione, la danza nelle scuole: dà dei valori formativi» - Il ballerino insignito della laura honoris causa: «Ho iniziato il mio percorso da giovanissimo per avvicinare il balletto a tutti» ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it