Roberta Di Laura danzatrice tarantina premiata a Palazzo Montecitorio
Tarantini Time Quotidiano Un nuovo e straordinario riconoscimento all’eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla quale è stato conferito il prestigioso “Premio Donna d’Autore”, evento svoltosi presso l’iconica Sala della Regina a Palazzo Montecitorio a Roma. Un ennesimo premio questo che incorona, ancora una volta, la danzatrice della “Città dei due Mari” come una delle eccellenze tarantine più apprezzate a livello internazionale per il suo talento artistico attraverso cui onora, da anni, la città di Taranto, la Puglia e l’Italia nel mondo attraverso straordinari successi nel campo della danza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Argomenti simili trattati di recente
Conferito alla danzatrice tarantina Roberta Di Laura il prestigioso premio "Donna d'autore" a Palazzo Montecitorio. Un nuovo e straordinario riconoscimento all'eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla qu - facebook.com Vai su Facebook
Conferito alla danzatrice pugliese Roberta Di Laura il prestigioso “Premio Donna d’Autore” - Un nuovo e straordinario riconoscimento alla danzatrice pugliese Roberta Di Laura, alla quale è stato conferito il prestigioso "Premio Donna d'Autore", evento ... corrieresalentino.it scrive
Premio Donna d'Autore: la danzatrice pugliese Di Laura premiata a Montecitorio - Un nuovo riconoscimento all'eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla quale è stato conferito il prestigioso "Premio Donna d'Autore", evento ... Da lecceprima.it
A «Le Stelle della Danza» spicca la tarantina Roberta Di Laura - A sancire il successo della tarantina Roberta Di Laura al premio internazionale «Le Stelle della Danza» è stata la già étoile dell’Opèra di Parigi Isabella Ciaravola. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it