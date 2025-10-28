Tarantini Time Quotidiano Un nuovo e straordinario riconoscimento all’eccellenza tarantina Roberta Di Laura, figura di spicco del panorama mondiale della danza alla quale è stato conferito il prestigioso “Premio Donna d’Autore”, evento svoltosi presso l’iconica Sala della Regina a Palazzo Montecitorio a Roma. Un ennesimo premio questo che incorona, ancora una volta, la danzatrice della “Città dei due Mari” come una delle eccellenze tarantine più apprezzate a livello internazionale per il suo talento artistico attraverso cui onora, da anni, la città di Taranto, la Puglia e l’Italia nel mondo attraverso straordinari successi nel campo della danza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Roberta Di Laura, danzatrice tarantina premiata a Palazzo Montecitorio