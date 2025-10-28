Road map per salvare il panno del Casentino L’idea di un super red carpet a Pitti

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 28 ottobre 2025 – “Da soli non si va da nessuna parte, bisogna accendere i fari sulla Manifattura del Casentino ”, perchè il rischio concreto è che “l’azienda resti isolata e un prodotto unico al mondo sparisca per sempre”. Da Montecatini a Soci, correndo sull’ultimo filo del Panno, che ha i giorni contati: il 1 dicembre nella fabbrica si smonteranno i macchinari se prima non arriva un investitore interessato a salvare prodotto e produzione. Andrea Bonvicini, manager al timone del Gruppo Bonvicini Fashion Gallery & Store, lancia una proposta in due direzioni, nella corsa contro il tempo: un patto tra politica e istituzioni e un “red carpet” color becco d’oca al Pitti, “sancta sanctorum” della moda italiana e dei buyer internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

road map per salvare il panno del casentino l8217idea di un super red carpet a pitti

© Lanazione.it - Road map per salvare il panno del Casentino. L’idea di un super red carpet a Pitti

News recenti che potrebbero piacerti

road map salvare pannoRoad map per salvare il panno del Casentino. L’idea di un super red carpet a Pitti - Il manager del gruppo dopo il primo passo dettaglia le mosse per un’uscita dalla crisi “Dobbiamo evitare di perdere un patrimonio”. lanazione.it scrive

road map salvare pannoPanno, manager lancia un appello. “Patto tra istituzioni e imprenditori per salvare un prodotto unico” - Andrea Bonvicini sollecita i grandi brand per garantire la continuità produttiva nella fabbrica di Soci. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Road Map Salvare Panno