Arezzo, 28 ottobre 2025 – “Da soli non si va da nessuna parte, bisogna accendere i fari sulla Manifattura del Casentino ”, perchè il rischio concreto è che “l’azienda resti isolata e un prodotto unico al mondo sparisca per sempre”. Da Montecatini a Soci, correndo sull’ultimo filo del Panno, che ha i giorni contati: il 1 dicembre nella fabbrica si smonteranno i macchinari se prima non arriva un investitore interessato a salvare prodotto e produzione. Andrea Bonvicini, manager al timone del Gruppo Bonvicini Fashion Gallery & Store, lancia una proposta in due direzioni, nella corsa contro il tempo: un patto tra politica e istituzioni e un “red carpet” color becco d’oca al Pitti, “sancta sanctorum” della moda italiana e dei buyer internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Road map per salvare il panno del Casentino. L’idea di un super red carpet a Pitti