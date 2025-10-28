Rivoluzione urbanistica Si parte dalla zona mare | Cambiamo le regole

Parte la rivoluzione urbanistica. Il primo scossone, che riguarda la zona mare, arriverà fra un mese circa. Il secondo scossone, quello più importante e che riguarda l’intera città, se tutto va bene, fra un paio d’anni sarà in porto e diventerà operativo. L’ultimo Piano regolatore è del 2002 e portava la firma di Ezio Gramolini che rivedeva quello del 1998 di Bernardo Sechi. In più di venti anni non è cambiata la popolazione che gira sempre intorno ai 96mila abitanti, ma è cambiata la sensibilità della gente. Per quello che riguarda la zona mare il ‘gioco’ del trasferimento delle camere alberghiere da viale Trieste su altre strutture ricettive lungo gli altri viali non sarà più possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

