Riunione Area Vasta ok all’adesione di Fragneto L’Abate e tavolo tecnico sul tpl

L'assemblea dell' Area Vasta, che si è riunita stamane presso l'Aula consiliare del Comune di Benevento, ha votato all'unanimità l'adesione all'organismo del Comune di Fragneto L'Abate. Successivamente si è riunito il tavolo tecnico sul trasporto pubblico locale per affrontare la questione del subentro del concessionario unico a partire da gennaio 2026. Per armonizzare le richieste i Sindaci hanno ricevuto una scheda tecnica da compilare e da trasmettere all'Air. Contiene, tra l'altro, le proposte per la rimodulazione del percorso nei limiti dei chilometri già finanziati, per rendere più armonici ed efficienti i collegamenti inter-comunali e le proposte di nuovi percorsi con possibile richiesta di finanziamento alla Regione.

