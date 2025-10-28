’Ritroviamoci al Rasi’ un pezzo di storia

Combinano cultura e tradizione, le due storiche rassegne promosse dall’associazione Amici della Capit Aps di Ravenna: ‘ Ritroviamoci al Rasi ’, con 14 appuntamenti pomeridiani dal 2 novembre al 22 marzo e ‘ Teatro Musica ’, tre spettacoli al Teatro Alighieri il 23 dicembre, 11 gennaio e 31 marzo alle 21. "Entrambe le iniziative sono nate all’inizio degli anni Ottanta – ricorda Pericle Stoppa, presidente Capit – e hanno conosciuto momenti di grande popolarità. Ancora oggi sono momenti molto attesi, per esempio dagli anziani come nel caso di ‘Ritroviamoci al Rasi’, alla 44esima edizione, motivo per cui si tiene sempre la domenica pomeriggio alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

