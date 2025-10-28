Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte | presentato il programma della terza edizione

Salernotoday.it | 28 ott 2025

Manca poco alla III edizione di Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sullarte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di Commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

