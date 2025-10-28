Ritorno ai Mercanti III | teatro musica e artigianato Il centro storico di Salerno rivive con i giovani

Tutto pronto per dare avvio alla III edizione di Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sull’arte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’ Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso e il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno. “Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

