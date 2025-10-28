Ritorno ai Mercanti III | teatro musica e artigianato Il centro storico di Salerno rivive con i giovani

Tutto pronto per dare avvio alla III edizione di Ritorno ai Mercanti –“Uno sguardo sull’arte”, la manifestazione ideata e organizzata dalla Claai di Salerno, cofinanziata dalla Camera di commercio di Salerno, la Regione Campania e la Scabec, in collaborazione con  l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona,  la Provincia di Salerno,  il Comune di Salerno, l’ Istituto Professionale   F.   Trani – Convitto Nazionale Tasso  e il  Liceo Artistico  Sabatini-Menna  di Salerno. “Uno sguardo sull’arte”, questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre,  dal 8 al 30 novembre 2025  proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in via Mercanti, a Salerno, messo a disposizione dalla Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

