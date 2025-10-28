Ritiro Pkk da Turchia forze curde verso Iraq l’annuncio davanti a ritratto Öcalan | Ankara apra strada a transizione democratica - VIDEO

La decisione, spiegano dal Pkk, risponde direttamente all’appello lanciato lo scorso febbraio da Abdullah Öcalan, fondatore e leader del movimento, che dal carcere aveva chiesto “pace e una società democratica” Davanti a un grande ritratto del leader storico Abdullah Öcalan, il Partito dei La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ritiro Pkk da Turchia, forze curde verso Iraq, l’annuncio davanti a ritratto Öcalan: “Ankara apra strada a transizione democratica” - VIDEO

Il Pkk si sta spostando verso il nord dell’Iraq, completando il ritiro dalla Turchia. In una dichiarazione letta nella regione di Qandil, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha annunciato che è in corso “il ritiro di tutte le nostre forze all'interno del territorio turco”. - X Vai su X

Il gruppo armato PKK ha annunciato il suo ritiro dalla Turchia. La fazione aveva deciso di disarmarsi e sciogliersi dopo un appello del suo leader Abdullah Öcalan. Il gruppo ha affermato di aver ritirato i miliziani dal Paese per dare origine a una "vita libera, de - facebook.com Vai su Facebook

Turchia, Pkk: "La liberazione di Ocalan è cruciale per il successo della pace" - Il Pkk ha annunciato il trasferimento di tutti i suoi combattenti in Iraq durante una cerimonia nell’area di Qandil, chiedendo al governo turco di adottare "senza indugio" le misure giuridiche e polit ... tg24.sky.it scrive

Il PKK lascia la Turchia, "ora liberare Öcalan" - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Come scrive laregione.ch

Pkk annuncia ritiro da Turchia verso Iraq - I miliziani del Pkk si stanno ritirando dalla Turchia spostandosi nel nord dell'Iraq. Secondo swissinfo.ch