Ritiro Pkk da Turchia forze curde verso Iraq l’annuncio davanti a ritratto Öcalan | Ankara apra strada a transizione democratica - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione, spiegano dal Pkk, risponde direttamente all’appello lanciato lo scorso febbraio da Abdullah Öcalan, fondatore e leader del movimento, che dal carcere aveva chiesto “pace e una società democraticaDavanti a un grande ritratto del leader storico Abdullah Öcalan, il Partito dei La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

