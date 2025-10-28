Rita De Crescenzo si racconta a Belve | Sono stata violentata da tre ragazzi di colore

Francesca Fagnani apre la nuova stagione di Belve con un’intervista intensa e senza filtri a Rita De Crescenzo, influencer e tiktoker da oltre 2 milioni di follower. Tra provocazioni, problemi con la giustizia e un percorso di riscatto personale, la diretta protagonista si racconta nella puntata in onda questa sera su Rai 2. Dalla notorietà al riscatto personale. Rita De Crescenzo descrive il suo percorso di cambiamento: “Sono passata dalle stalle alle stelle. Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Rita De Crescenzo si racconta a Belve: “Sono stata violentata da tre ragazzi di colore”

