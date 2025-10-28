Rita De Crescenzo risponde alle critiche | Sono arrivata a Belve ho rotto le piazze di TikTok
La tiktoker napoletana rivendica la sua partecipazione a Belve e spegne le critiche: "Capito dove sono arrivata? Domani con le pezze in fronte e nelle vene, quello che succede succede, quello che ho detto ho detto, mi sono seduta su Rai2. Ho rotto le piazze di TikTok". 🔗 Leggi su Fanpage.it
