Rita De Crescenzo risponde alle critiche | Sono arrivata a Belve ho rotto le piazze di TikTok

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tiktoker napoletana rivendica la sua partecipazione a Belve e spegne le critiche: "Capito dove sono arrivata? Domani con le pezze in fronte e nelle vene, quello che succede succede, quello che ho detto ho detto, mi sono seduta su Rai2. Ho rotto le piazze di TikTok". 🔗 Leggi su Fanpage.it

