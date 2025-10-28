Rita De Crescenzo racconta a Belve l’abuso choc in stazione Fagnani replica alle critiche

Chi è Rita De Crescenzo e cosa ha raccontato a Francesca Fagnani?. Rita De Crescenzo, influencer e tiktoker tra le più seguite in Italia con oltre 2 milioni di follower, si è raccontata senza filtri nella prima puntata della sesta stagione di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, andato in onda martedì 28 ottobre. L’intervista, intensa e a tratti drammatica ma anche vivace, ha rivelato le ombre e le luci di una vita segnata da dolori, abusi e dipendenza da droghe, ma anche il desiderio di riscatto e rinascita grazie alla notorietà sui social. “Sono passata dalle stalle alle stelle. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rita De Crescenzo racconta a Belve l’abuso choc in stazione, Fagnani replica alle critiche

