Rita De Crescenzo i guai giudiziari il Grande Fratello il furto della salma del padre la politica | La cocaina è stata mia compagna per anni Sto studiando per candidarmi

Leggo.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia una nuova stagione di Belve e nello studio di Francesca Fagnani arriva uno dei personaggi social più discussi di sempre: Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana, 46 anni,. 🔗 Leggi su Leggo.it

rita de crescenzo i guai giudiziari il grande fratello il furto della salma del padre la politica la cocaina 232 stata mia compagna per anni sto studiando per candidarmi

© Leggo.it - Rita De Crescenzo, i guai giudiziari, il Grande Fratello, il furto della salma del padre, la politica: «La cocaina è stata mia compagna per anni. Sto studiando per candidarmi»

News recenti che potrebbero piacerti

rita de crescenzo guaiRita De Crescenze a Belve? Scatta la polemica - Tra passato difficile e successo social, Rita De Crescenzo approda a Belve scatenando una polemica che fa discutere spettatori, giornalisti e utenti della rete. Secondo notizie.it

rita de crescenzo guaiBelve 2025: la clamorosa gaffe di Rita De Crescenzo prima della puntata lascia tutti senza parole - Per diversi opinionisti ed esperti di gossip, il fatto che Francesca Fagnani abbia voluto l’influencer napoletana, molto popolare ... Riporta rds.it

rita de crescenzo guaiRita De Crescenzo sbaglia la promozione di Belve: “Ci vediamo su Rai3”, poi si corregge - Rita De Crescenzo presenta la sua intervista a Belve ma sbaglia il network: “Ci vediamo martedì su Rai3”. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rita De Crescenzo Guai