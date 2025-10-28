Rita De Crescenzo e Massimo Ranieri sono parenti? a Belve prove inconfutabili

Nella clip video che anticipa i contenuti dell’intervista di Rita De Crescenzo a Belve 2025, stasera su Rai2, la discussa tiktoker napoletana parla a Francesca Fagnani della sua presunta parentela con il cantante Massimo Ranieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita decrescenzo (@decrescenzo.r) De Crescenzo, vestita per le grandi occasioni, con una giacca borgogna e camicia bianca con volant, risponde con sicurezza a Fagnani. “Lei ha detto che Massimo Ranieri è un suo parente, ma lui non conferma”, chiede la giornalista, e la tiktoker replica “Facciamo un confronto, allora”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Rita De Crescenzo e Massimo Ranieri sono parenti? a Belve “prove inconfutabili”

