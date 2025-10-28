Rita De Crescenzo e il figlio avuto a 12 anni | tutto sulla tiktoker più famosa del web

Rita De Crescenzo si racconta a cuore aperto: la tiktoker napoletana parla del figlio avuto a 12 anni, del suo passato e del nuovo percorso di rinascita lontano dagli eccessi. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Rita De Crescenzo a Belve, ricordate quando fu arrestata? La droga, il figlio che la legava a letto e la rinascita Regina indiscussa di TikTok e protagonista di un successo social senza precedenti, Rita De Crescenzo si prepara a raccontare la sua vita davanti alle telecamere di Le Iene. La tiktoker napoletana, seguita da milioni di utenti per la sua spontaneità e per i video ironici, ha anticipato sui social alcuni dettagli del servizio che andrà in onda nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rita De Crescenzo e il figlio avuto a 12 anni: tutto sulla tiktoker più famosa del web

