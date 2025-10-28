Rita De Crescenzo a Belve | Violentata da tre uomini Il racconto che nessuno conosceva

News tv. Una testimonianza intensa e inaspettata ha scosso il pubblico di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Tra gli ospiti della nuova stagione, Rita De Crescenzo ha scelto di raccontare la parte più buia della sua vita, svelando una verità mai condivisa prima. L’artista napoletana, conosciuta per la sua energia sui social, si è mostrata senza filtri, lasciando emergere il dolore e la forza di chi ha vissuto momenti estremi. Un racconto inedito e commovente. Rita De Crescenzo, cantante e content creator con oltre due milioni di follower su TikTok e quasi mezzo milione su Instagram, ha accettato l’invito di Fagnani per mostrare un lato inedito di sé. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rita De Crescenzo a “Belve”: «Violentata da tre uomini». Il racconto che nessuno conosceva

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rita De Crescenzo a Belve #ritadecrescenzo #francescafagnani #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Fagnani risponde alle critiche sull’ospitata di Rita De Crescenzo a #Belve. - X Vai su X

Rita De Crescenzo a Belve: “Violentata da tre ragazzi di colore. Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci” - Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c'è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza ... Si legge su fanpage.it

Gli ospiti della prima puntata di “Belve”: anticipazioni interviste a Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo - 20 su Rai 2 l’attesissima nuova edizione di Belve, programma di interviste di Francesca Fagnani. Secondo iodonna.it

"Belve" 28 ottobre, anticipazioni e ospiti: Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo tra amori, carriera e scandali - Anticipazioni Belve 28 ottobre: su Rai2 e RaiPlay Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo si raccontano tra amori, lavoro, depressione e ... Lo riporta alfemminile.com