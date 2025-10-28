Rita De Crescenzo a Belve | Violentata da tre ragazzi di colore Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci

Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c'è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza. Fanpage anticipa il contenuto dell'intervista in onda su Rai 2. A 13 anni ebbe un figlio con Ciro Marranzino, appartenente alla famiglia Contini e arrestato poco dopo il parto: "Non ho nulla a che vedere con la famiglia, ero una bambina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

