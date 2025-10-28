Rita De Crescenzo a Belve | Sono stata violentata in stazione

Il racconto della tiktoker napoletana da Francesca Fagnani tra droga e violenze e un sogno: "Un film con De Sica" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rita De Crescenzo a Belve: “Sono stata violentata in stazione”

Scopri altri approfondimenti

Rita De Crescenzo a Belve: "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore ho smesso con la droga" - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sulla tiktoker Rita De Crescenzo, udienza in tribunale a Sulmona - X Vai su X

Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga - Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2: le anticipazioni ... Come scrive libero.it

La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’: “Stuprata da giovanissima, mi sono drogata per 30 anni” - Una intervista senza sconti, intensa, a tratti drammatica ma anche divertente, con ... Riporta msn.com

Francesca Fagnani: «Maria De Filippi sarà a Belve in tutte le puntate. Un gesto di grande amicizia e generosità». Ecco cosa farà - Questa sera, 28 ottobre, c'è grande attesa per il ritorno di Belve, il programma di Francesca Fagnani, ch avrà come ospiti Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita ... Si legge su leggo.it