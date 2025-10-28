Rita De Crescenzo a Belve | Sono stata violentata da tre ragazzi di colore
Francesca Fagnani, per aprire la nuova stagione di Belve, ha scelto anche la controversa Rita De Crescenzo. Tra provocazioni, problemi con la giustizia, droga e aspirazioni future, la “ tiktokana ” e “ showget ” – come si definisce lei – si è confessata nella puntata in onda questa sera su Rai 2. Nell’intervista, spazio alla storia del suo riscatto: Sono passata dalle stalle alle stelle (.). Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare (.). Sto crescendo mentalmente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Rita De Crescenzo a Belve: "Quando sono stata violentata da tre ragazzi di colore ho smesso con la droga" - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sulla tiktoker Rita De Crescenzo, udienza in tribunale a Sulmona - X Vai su X
Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga - Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2: le anticipazioni ... Come scrive libero.it
La tiktoker Rita De Crescenzo a ‘Belve’: “Stuprata da giovanissima, mi sono drogata per 30 anni” - Una intervista senza sconti, intensa, a tratti drammatica ma anche divertente, con ... Scrive msn.com
Rita De Crescenzo a Belve: “Violentata da tre ragazzi di colore. Ho vissuto 30 anni di droga e psicofarmaci” - Tra le ospiti di Belve di martedì 28 ottobre c'è Rita De Crescenzo, la discussa tiktoker con una vita segnata da abusi, sofferenze e anni di tossicodipendenza ... Scrive fanpage.it