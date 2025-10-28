Francesca Fagnani, per aprire la nuova stagione di Belve, ha scelto anche la controversa Rita De Crescenzo. Tra provocazioni, problemi con la giustizia, droga e aspirazioni future, la “ tiktokana ” e “ showget ” – come si definisce lei – si è confessata nella puntata in onda questa sera su Rai 2. Nell’intervista, spazio alla storia del suo riscatto: Sono passata dalle stalle alle stelle (.). Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna. Sono contenta perché così la gente ha visto che nella vita si può cambiare (.). Sto crescendo mentalmente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Rita De Crescenzo a Belve: “Sono stata violentata da tre ragazzi di colore”