Rita De Crescenzo a Belve | Ho avuto un figlio a 13 anni ho vissuto 30 anni tra droga e psicofarmaci Ma nella vita si può cambiare e io ne sono la prova

La tiktoker è una dei protagonisti della prima puntata del programma. «Dalla mattina alla sera faccio compagnia alla gente, la faccio divertire. La gente mi tiene come una Madonna». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rita De Crescenzo a Belve: «Ho avuto un figlio a 13 anni, ho vissuto 30 anni tra droga e psicofarmaci. Ma nella vita si può cambiare, e io ne sono la prova»

