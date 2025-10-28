Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il Napoli passa di misura in casa del Lecce
Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Una serie di risultati positivi per @antoniocaaa Antonio Castelgrande culminano nella vittoria del GP del nostro Nazionale A3 del 24-26 Ottobre! In sella al suo Baloubet II sono i più precisi e i più veloci di questo Gran Premio! Al posto Stefano Brecciar - facebook.com Vai su Facebook
I risultati della 7a giornata di #SerieAEnilive - X Vai su X
Risultati Serie A, classifica/ Basic decide all’Olimpico! Diretta gol live score (26 ottobre 2025) - Risultati Serie A, classifica: domenica 26 ottobre cinque partite per l'ottava giornata, con alcuni intriganti incroci tra allenatori che sono ex. Da ilsussidiario.net
Risultati calcio live, domenica 26 ottobre 2025: Clasico e Lazio-Juventus - Genoa, trasferta per la Roma e Fiorentina- Scrive calciomagazine.net
Serie A, ok Roma e Torino. Pari a Verona e Firenze. Lazio-Juventus finisce 1-0. HIGHLIGHTS - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, ok Roma e Torino. Scrive tg24.sky.it