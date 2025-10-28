Ristori per i consumi di energia elettrica al Comune di Sondrio 350mila euro dalla Regione
Oltre il 40% dei costi sostenuti per le bollette elettriche degli edifici comunali nel 2024 coperti e un grande sollievo per il bilancio comunale che, senza questo contributi sarebbe stato in sofferenza. Grazie al sostanzioso stanziamento di quasi 350 mila euro della Regione Lombardia al Comune. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondisci con queste news
Il presidente di Piemonte Land sul calo dei consumi - facebook.com Vai su Facebook
Crescono i consumi di energia elettrica nelle aziende. Confartigianato: «Dato confortante, è un piccolo segnale di ripresa» - Entrando più nello specifico, gli aumenti dei consumi di energia elettrica più consistenti si registrano per le imprese del Benessere che segnano un +4,8% rispetto al terzo trimestre 2023, seguono ... Riporta ilgazzettino.it
Crescono i consumi di energia elettrica nelle aziende. Confartigianato: «Dato confortante, è un piccolo segnale di ripresa» - TREVISO – La Marca Trevigiana ai vertici per crescita dei consumi di energia elettrica nelle aziende. Si legge su ilgazzettino.it
Come affrontare un maxi addebito in bolletta per ricostruzione dei consumi: guida pratica e consigli utili - Tuttavia, esistono procedure ben definite da seguire per contestare addebiti errati e garantire che i tuoi diritti vengano tutelati. Segnala notizie.it