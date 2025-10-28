Ristori per i consumi di energia elettrica al Comune di Sondrio 350mila euro dalla Regione

Oltre il 40% dei costi sostenuti per le bollette elettriche degli edifici comunali nel 2024 coperti e un grande sollievo per il bilancio comunale che, senza questo contributi sarebbe stato in sofferenza. Grazie al sostanzioso stanziamento di quasi 350 mila euro della Regione Lombardia al Comune. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

