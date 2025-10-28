rissa nella riunione di maggioranza il sindaco di crotone picchia un consigliere e poi si dimette

AGI - Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. La decisione arriva a poche ore dalla bufera politica che lo ha investito dopo l'increscioso episodio avvenuto nella serata di lunedì 27 ottobre quando, nel corso di una riunione a dir poco infuocata con alcuni consiglieri della sua maggioranza su tematiche urbanistiche, Voce ha avuto un'accesa discussione con il consigliere Vincenzo Ioppoli poi degenerata in vera e propria violenza fisica, con il sindaco che avrebbe assestato calci e pugni allo stesso consigliere. Oggetto del contendere la realizzazione di alcuni edifici di edilizia pubblica residenziale che l'amministrazione comunale intende ubicare nel popoloso quartiere Tufolo, alla periferia sud della città, ma che ha incontrato la ferma opposizione dei residenti, firmatari, peraltro, di un ricorso al Tar Calabria con il quale si chiede l'annullamento della relativa delibera di giunta comunale. 🔗 Leggi su Agi.it

