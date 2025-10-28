Rissa con machete alla festa dell’Unità denunciati tre tunisini

La polizia ha denunciato tre tunisini che, durante una rissa alla festa dell'Unità, si erano affrontati con un machete. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rissa con machete alla festa dell’Unità, denunciati tre tunisini

Rissa con machete alla festa dell’Unità, denunciati tre giovani - (ANSA) – LODI, 27 OTT – La polizia ha denunciato tre tunisini tra i 23 e i 24 anni che durante una rissa alla festa dell’Unità, lo scorso 6 settembre a Lodi, si erano affrontati con un machete di 32 c ... Lo riporta msn.com