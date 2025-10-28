Risparmio Mattarella | patrimonio da tutelare per coesione sociale e sviluppo

Roma, 28 ott. (askanews) – Il risparmio ha un “alto valore civico”, è un “patrimonio altamente prezioso” la cui tutela “è condizione affinché il risparmio sia fattore di inclusione e, dunque, di coesione sociale e motore di sviluppo”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Giovanni Azzone, presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, in occasione della Giornata mondiale del Risparmio, giunta alla sua 101esima edizione. “Tutelare il risparmio significa favorirne impieghi che ne accrescano il valore, creando condizioni affinché possa agire la leva fondamentale dell’economia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

