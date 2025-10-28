L’avvio del progetto Evergreen, 200 alberi da piantare in diverse zone del paese con partenza dal nuovo parcheggio-giardino di vai Martiri, è uno dei dieci lavori pubblici in corso o appena attuati nel comune di Montale. Fa il punto sugli interventi in atto l’assessore ai lavori pubblici e vice-sindaco Alessio Guazzini. In via Martiri saranno realizzati 14 posti auto e saranno messi a dimora i primi alberi di un vasto piano di piantumazioni da 340mila euro più Iva finanziato dalla Regione. Un altro lavoro, in fase di ripartenza, è in via Primo Maggio dove tra pochi giorni inizierà la sostituzione di un tratto di tubazione del fosso tombato della Badia per una spesa di 150 mila euro più Iva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio idraulico, verde e scuola. Il piano delle opere per la comunità