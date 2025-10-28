Rischio idraulico verde e scuola Il piano delle opere per la comunità
L’avvio del progetto Evergreen, 200 alberi da piantare in diverse zone del paese con partenza dal nuovo parcheggio-giardino di vai Martiri, è uno dei dieci lavori pubblici in corso o appena attuati nel comune di Montale. Fa il punto sugli interventi in atto l’assessore ai lavori pubblici e vice-sindaco Alessio Guazzini. In via Martiri saranno realizzati 14 posti auto e saranno messi a dimora i primi alberi di un vasto piano di piantumazioni da 340mila euro più Iva finanziato dalla Regione. Un altro lavoro, in fase di ripartenza, è in via Primo Maggio dove tra pochi giorni inizierà la sostituzione di un tratto di tubazione del fosso tombato della Badia per una spesa di 150 mila euro più Iva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Si conferma allerta arancione in corso per rischio idrogeologico ed idraulico su reticolo minore fino alle 20 di oggi, ed aggiornamento allerta gialla per vento fino alle 23.59 di oggi. #comunedipiazzaalserchio - facebook.com Vai su Facebook
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #4ottobre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
Rischio idraulico, verde e scuola. Il piano delle opere per la comunità - I cantieri sono aperti su vari fronti a Montale: dalla sostituzione della tubazione del fosso tombato alla Badia . Riporta lanazione.it
«Tagliamento? Non sono un ostacolo». Il consigliere FdI Markus Maurmair: conta definire un percorso per mitigare il rischio idraulico - Nulla di più di un contributo utile per arrivare a una soluzione che sia la migliore possibile per tutti. Da ilgazzettino.it
La prevenzione del rischio idraulico passa dalla manutenzione del verde - In corso lo sfalcio dell’erba nei giardini La prevenzione del rischio idraulico passa anche dalla manutenzione del verde. lanazione.it scrive