Rischio chimico Il celebre prodotto ritirato dal commercio | a cosa fare attenzione
Un nuovo allarme per rischio chimico scuote il settore alimentare italiano: numerosi lotti di un celebre prodotto sono stati ritirati dal mercato dopo un controllo ufficiale. Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota di richiamo, segnalando la presenza di residui di antimicrobici al di sopra dei limiti consentiti dal Regolamento (CE) 3962005. Questa decisione è stata presa a seguito di un’autorevole segnalazione interna da parte della stessa azienda produttrice, che ha collaborato attivamente con le autorità per tutelare i consumatori. Allerta sicurezza alimentare: cosa sta succedendo. Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie, i controlli di routine sul prodotto hanno evidenziato tracce di sostanze non ammesse, imponendo un’azione tempestiva, anche per prevenire eventuali rischi connessi alla salute pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
