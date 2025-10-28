Rischia di chiudere | allarme per il centro Prep malattie sessualmente trasmissibili

Bolognatoday.it | 28 ott 2025

La mancanza di personale e i pochi fondi a disposizione mettono a rischio anche il Prep Point, il centro di riferimento regionale per la prevenzione dell'Hiv e delle infezioni sessualmente trasmissibili gestito a Bologna dall'associazione Plus."A partire dal 3 novembre 2025 rischia la chiusura -. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

