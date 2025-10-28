Riqualificazione delle strutture ricettive | al via un confronto tra Regione Comuni e associazione di categoria

Riminitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riqualificazione delle strutture ricettive: la Regione Emilia-Romagna prosegue con la sua strategia che mette al centro un rinnovamento dell’offerta a 360 gradi. Già nelle prossime settimane l’assessorato è impegnato in un confronto attivo con Comuni e associazioni di categoria regionali del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

