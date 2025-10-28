Riqualificazione da 400mila euro del piazzale nel 2026 un parcheggio attrezzato per il Campus con 77 posti auto
È stato approvato, con apposita delibera comunale, il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di completamento del parcheggio adiacente al Campus universitario cittadino per un importo complessivo di 400mila euro. L’intervento, pienamente inserito all’interno della zona. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
