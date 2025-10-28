Ripulire i boschi a Mutigliano Missione compiuta da Plastic Free

La chiamata di Plastic Free non cade mai nel vuoto. Anche di domenica mattina e con tempo incerto i volontari si sono messi all’opera per ripulire dai rifiuti la zona di Mutigliano. L’appuntamento era alle 9.30 al parco della Rimembranza. “Siamo davvero soddisfatti e ringraziamo tutti – così la referente di Plastic Free, Irene dell’Amico –. Eravamo in totale 18 persone in azione domenica mattina nella zona di Mutigliano. Grazie anche alla collaborazione del Consorzio di bonifica, ed erano presenti anche Anpana e Cisom corpo soccorso ordine di Malta. Abbiamo in particolare scandagliato una zona particolarmente colpita da gesti di inciviltà e di abbandono rifiuti, che ci era stata segnalata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

