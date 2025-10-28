Ripristinata la tratta Bergamo-Pescara | tre voli a settimana

Orio al Serio. Dal weekend si è nuovamente attivato il volo Bergamo-Pescara. Lo ha annunciato Ryanair, che nel fine settimana appena trascorso ha ripristinata la tratta per l’inverno 2025. Verranno operati 3 voli a settimana su questa rotta nell’ambito del più ampio operativo invernale 2025, offrendo ai cittadini abruzzesi e lombardi, e ai visitatori, ancora più opzioni di viaggio a tariffe basse, da e per l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo e l’Aeroporto di Milano Bergamo. “L’Abruzzo è una delle regioni italiane che ha ridotto i costi di accesso per diventare più competitiva, eliminando l’addizionale municipale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

