Ripresa post-Covid | gli investimenti per l’imprenditoria non rendono quanto atteso avverte la Corte dei conti europea

Milano, 28 ottobre 2025 – Un investimento da 109 miliardi di euro in prestiti per la ripresa post-Covid, destinato a riformare l’ambiente imprenditoriale dell’Unione europea, è stato penalizzato da una progettazione inadeguata, da un’attuazione lenta e disomogenea. Secondo la Corte dei conti europea (ECA), rischia di produrre risultati ancora peggiori in futuro. Le conclusioni, pubblicate in un nuovo rapporto, rappresentano un ulteriore colpo per la Commissione europea, che ha ripetutamente elogiato il programma e prevede di replicarne l’impostazione nella sua nuova proposta di bilancio da 2.000 miliardi di euro per il periodo 2028-2034. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ripresa post-Covid: gli investimenti per l’imprenditoria non rendono quanto atteso, avverte la Corte dei conti europea

