Ripartita con il primo volo la rotta Pescara-Bergamo dall' aeroporto d' Abruzzo
La compagnia aerea irlandese Ryanair ha annunciato martedì 28 ottobre che nel fine settimana appena trascorso è decollato il primo volo della rotta Pescara-Milano Bergamo, ripristinata per l’inverno 2025. Prevista una frequenza di 3 voli a settimana.Lo scopo è quello di offrire ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
