Riparte il volo dall' aeroporto d' Abruzzo a Bergamo | Ryanair prevede tre partenze settimanali

È decollato nel fine settimana appena trascorso il primo volo che collega l'aeroporto d'Abruzzo con quello di Orio al Serio (Bergamo). Come comunicato dalla Saga, infatti, la compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato la ripresa del volo Pescara-Milano Bergamo, ripristinato per l'inverno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

