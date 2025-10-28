Rinosinusite cronica cos’è mepolizumab e come ‘ripara’ i polipi nasali | ‘Migliora la qualità della vita’
Una nuova frontiera per la rinosinusite cronica con poliposi nasale. Il trattamento con mepolizumab, primo anticorpo monoclonale mirato contro l’interleuchina-5 (IL-5), apre nuove prospettive per i pazienti affetti da rinosinusite cronica con poliposi nasale. Non solo riduce i sintomi della malattia, ma permette un ripristino del tessuto nasale danneggiato, migliorando le funzioni respiratorie e la qualità della vita. La scoperta arriva dallo studio del gruppo fiorentino guidato da Andrea Matucci, dirigente medico del Reparto di Immunoallergologia AOU Careggi di Firenze, pubblicato su J Investig Allergol Clin Immunol. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
