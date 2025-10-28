Rinosinusite con poliposi nasale studio | Anti Il-5 efficace su sintomi e tessuto
Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - Il trattamento con mepolizumab, primo anticorpo monoclonale mirato contro l'interleuchina-5 (Il-5) impiegato nel trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale determina non solo il controllo dei sintomi della malattia, ma anche un ripristino delle alterazioni del tessuto nasale. Sono i risultati dello studio del gruppo fiorentino guidato da Andrea Matucci, dirigente medico del Reparto di Immunoallergologia Aou Careggi, Firenze, focalizzato sull'effetto di mepolizumab sul tessuto dei polipi nasali - condotto dal gruppo dei ricercatori dell'Ospedale Universitario Careggi di Firenze, recentemente pubblicato su ‘J Investig Allergol Clin Immunol' - che, per la prima volta, lega i benefici clinici dell'utilizzo del farmaco con le osservazioni a livello microscopico del tessuto nasale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
