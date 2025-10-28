Rinnovo degli organi direttivi di Cassa edile e Scuola edile artigiana Romagna

28 ott 2025

I consigli direttivi di Cassa edile cedaiier e Scuola edile artigiana Romagna di Forlì-Cesena e Rimini, organismi cardine del sistema bilaterale edile artigiano, hanno ufficializzato il rinnovo dei propri organi con la nomina dei nuovi presidenti e vicepresidenti e dei nuovi componenti i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

